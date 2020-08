Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra zdobyli Superpuchar Polski. Pokonali Anwil Włocławek

Zanim doszło do rywalizacji w Kaliszu, zielonogórski klub dość niespodziewanie przekazał informację o tym, że z pracy w Stelmecie zrezygnował asystent trenera Žana Tabaka – Mariusz Niedbalski. Szkoleniowiec za pośrednictwem serwisu basketzg: - Dziękuję trenerom, zawodnikom, działaczom, a przede wszystkim kibicom za wspaniały, choć trudny dla wszystkich sezon. Bycie częścią Stelmetu Enei BC Zielona Góra to był wielki zaszczyt. W następnym sezonie życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, jestem przekonany, że obecna drużyna również przysporzy wiele radości wspaniałym zielonogórskim kibicom.

Słaba gra i fatalna skuteczność

Mecz o Superpuchar przypominał raczej przedsezonowy sparing niż spotkanie o wysoką stawkę. Dwa czołowe polskie zespoły najwyraźniej potrzebują jeszcze sporo czasu, by udoskonalić grę, która ma prowadzić ich do sukcesów m.in. w rozgrywkach Energia Basket Ligi. Tych sukcesów za wiele nie będzie, jeśli Stelmet i Anwil nie poprawią przede wszystkim skuteczności. To, jak kiepsko trafiali do kosza zawodnicy obu drużyn niech zobrazuje kilka danych statystycznych z pierwszej połowy meczu. Celne rzuty z gry – 30 proc. Anwil, 28 proc. Stelmet; rzuty za trzy punkty – 3 celne z 14 prób Anwil, 1 celny z 14 prób Stelmet.