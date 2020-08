Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra zwycięsko rozpoczęli sezon w Energa Basket Lidze

Zespól Stelmetu po raz pierwszy w nowym sezonie ekstraklasy prowadzili w 2. min spotkania – 4:2 po trafieniu Gabriela Lundberga. Później jednak zielonogórzanie na długie minuty stracili przewagę, w 14. min straty gości sięgnęły nawet 12 punktów (18:30). Stelmet szybko rzucił się do odrabiania strat, po punktach Blake’a Reynoldsa i Marcela Ponitki było 30:23. Ofensywa zielonogórzan nie trwała jednak długo, bo po chwili Trefl znów „odjechał” (35:23). Problemem przyjezdnych, nie tylko w pierwszej połowie meczu, były niecelne rzuty z dystansu. W dwóch kwartach tylko jedna „trójka” zielonogórzan - na 13 prób - znalazła drogę do kosza.

Agresywna obrona kluczem do sukcesu

W drugiej części spotkania koszykarze Stelmetu poprawili nieco statystyki, ale pokonali sopocian, dlatego, że zaczęli zdecydowanie lepiej grać w defensywie. Gospodarze źle radzili sobie z agresywną obroną zielonogórzan, mocno to odbiło się na jakości ich gry w ataku. Przez siedem minut trzeciej kwarty Trefl zdobył ledwie siedem punktów. Stelmet w tym czasie odpowiedział 18 „oczkami”, prowadził od 25. min po trafieniu (za trzy punkty) Cecila Williamsa (47:43). Pod koniec tej kwarty i zaraz na początku czwartej, Michał Kolenda „sprzedał” gościom dwa celne rzuty z dystansu, dlatego Trefl doprowadził do remisu (62:62). Później miejscowi jednak znów mieli duże problemy w ataku, a zielonogórzanie bardzo dobrze broniąc wyprowadzali groźne akcje. I co ważne, skuteczne, w 36. min było już 62:72, Stelmet wziął mecz po kontrolę i w końcówce nie dał się zaskoczyć.