„Koziołki” nie miały litości dla stalowców. Oskubały ich do cna

ORLEN OIL MOTOR LUBLIN – EBUT.PL STAL GORZÓW WLKP. 55:35

BIEG PO BIEGU

Mieli swoje radości, ale i zmartwienia

Ostatni raz Stal wygrała tutaj 19 lat temu

Gorzowianie ostatni raz wygrali w Lublinie w 2005 roku. I w piątek faworytami również nie byli. Potwierdziła to już pierwsza seria startów, w której gospodarze odnieśli dwa podwójne zwycięstwa i dwa razy zremisowali. Za gospodarzami przemawiał nie tylko ich punktowy dorobek, ale też postawa na torze. W I wyścigu Jack Holder potrzebował tylko półtora okrążenia, by z trzeciej pozycji przedrzeć się na pierwszą przed Szymona Woźniaka i Martina Vaculika , a w III wyczyn kolegi skopiował Fredrik Lindgren . Szwed po nieudanym starcie błyskawicznie „łyknął” na dystansie Andersa Thomsena i Oskara Fajfera , mijając linię mety za nieosiągalnym Bartoszem Zmarzlikiem . Jedyną indywidualną „trójkę” stalowcy zgarnęli w IV biegu za sprawą Oskara Palucha , który atomowo ruszył sprzed taśmy i prowadził od pierwszych do ostatnich metrów.

Trochę ciekawego ścigania

Trener przyjezdnych Stanisław Chomski najwyraźniej uznał w tym momencie, że mecz jest już rozstrzygnięty i zrezygnował z rezerw taktycznych. Dlaczego? Pewno po to, by wszyscy zawodnicy zaliczyli równą liczbę startów. Brak reakcji w parkingu sprawił, że po triumfie „Koziołków” 5:1 w XI biegu oraz remisie 3:3 w XII spotkanie miało już pewnego zwycięzcę. Przy stanie 46:26 był nim oczywiście Motor. Na osłodę kilkudziesięciu obecnych w Lublinie kibiców żółto-niebieskich miało odrobinę satysfakcji w XIII, najciekawszej gonitwie dnia. Zmarzlik przegrał start i zaciekle gonił rywali, a Thomsen szpurtem na ostatnim wirażu wysforował się przed prowadzącego do tej pory Mateusza Cierniaka. To było ściganie!