- Kożuchów ma prawie 10 tysięcy ludzi, a może zostać odcięty od świata - martwią się mieszkańcy. Od 1 czerwca mogą stracić stracić autobusy Eliza Gniewek-Juszczak

Zobacz galerię (4 zdjęcia) O trasie z Kożuchowa do Zielonej Góry przez Mirocin, Studzieniec i Książ Śląski pisaliśmy prawie półtora roku temu, kiedy przewoźnik rezygnował z niedzielnych kursów. - Ludzie chcą, żeby jeździć, ale nie chcą korzystać - mówił nam wtedy Mariusz Wrzosek. Eliza Gniewek - Juszczak Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Od 1 czerwca mieszkańcy Kożuchowa, a zwłaszcza wsi po drodze do Zielonej Góry mogą stracić możliwość dojazdu do szkół, pracy, lekarza. Co się stało? Jak długo może nie być połączeń? A jeśli wrócą, to jaki będzie rozkład jazdy? Mamy odpowiedzi na te pytania.