"Królowa Życia" Dagmara Kaźmierska i jej złote myśli. "Dziadostwo gonić!". Jakie ma sposoby na szczęśliwe życie? [29.04]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/10]

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu TTV. Fani kochają ją za to, że jest szczera, ma specyficzne poczucie humoru i oryginalne podejście do życia. Dagmara w każdym odcinku zaskakuje swoimi pomysłami. Jej życiowe przygody z Jackiem i Edzią śledzi tysiące widzów. Dagmara Kaźmierska opowiada o sobie nie tylko w programie "Królowe życia".



Na Instagramie (jej konto obserwuje ponad milion osób) dzieli się zaskakującymi zdjęciami czy wspomnieniami oraz złotymi myślami. Opowiada o tym, jakie są jej sposoby na szczęśliwe życie. Według Dagmary nie ma co martwić się czymś, na co nie ma się wpływu. Nie warto też karmić się złymi emocjami. Co jeszcze mówi Dagmara? Jakie złote myśli przekazuje swoim fanom? Sprawdźcie!

>>>>





Dagmara - Królowa Życia





W pierwszym sezonie Dagmara Kaźmierska pojawiła się jako zamożna właścicielka butiku, która wróciła do Polski po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. W programie możemy oglądać także jej syna Conana, a także dwójkę jej przyjaciół: Edzię i Jacka.



Czytaj również: Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" w nietypowych dla siebie stylizacjach. Wygląda świetnie



W 2019 roku wystąpiła w filmie Patryka Vegi pt. "Kobiety Mafii 2". W tym samym roku miała wypadek samochodowy. Widzowie z podziwem oglądali, jak dzielnie znosi ból i ograniczenia i walczy o powrót do sprawności.



Wideo: Dagmara Kaźmierska rozpływa się nad Antkiem Królikowskim: To jest dziecko szczęścia



źródło: przeAmbitni.pl/x-news



Gdzie oglądać "Królowe życia"

W 10. edycji „Królowych życia” możemy śledzić perypetie Dagmary, Sylwii, Izy, Kasi, Ani oraz Damiana i Leona. Program nadawany jest w telewizji TTV. Do tej pory odcinki były emitowanie od wtorku do piątku. Od 1 kwietnia poczynania bohaterów możemy oglądać w tylko czwartki i piątki o godz. 22.05. W te dni będą pokazywane po dwa odcinki nowej serii.