Królowa Życia Sylwia Peretti Kuchenne Rewolucje ma za sobą. Teraz pławi się w luksusach. Zobaczcie, jak wygląda jej posiadłość!

Królowe Życia. Bohaterki programu żyją, jak prawdziwe... królowe!

Program Królowe Życia doczekał się już kilku sezonów i cieszy się niesłabnącą popularnością. Wraz z kolejnymi sezonami programu pojawiają się w nim nowe uczestniczki. Największą popularność dzięki udziałowi w show zyskała Dagmara Kaźmierska. Ale nie tylko ona ma ogromną rzeszę fanów. Kolejną gwiazdą tego formatu jest bez wątpienia Sylwia Peretti.

Tak mieszka Sylwia Peretti. Zobacz jej dom:

Sylwia Peretti z "Królowych Życia" to prawdziwa bizneswoman

Sylwia Peretti, zaraz po tym, jak dołączyła do obsady programu Królowe Życia była na językach wszystkich za sprawą swojej metamorfozy. Internauci szybko doszli do tego, że kobieta jest już znana z innego, telewizyjnego show. Peretti brała udział w programie Kuchenne Rewolucje i można przyznać rację internautom, że od tamtej pory zmieniła się nie do poznania. Zyskała całkiem nowy wizerunek i image. Co ważne, Peretti nie ukrywa, że korzysta z dobrodziejstw medycyny, czy też kosmetologii i w swoich wpisach publikowanych w mediach społecznościowych namawia kobiety do tego, by walczyły ze swoimi kompleksami, bo dzięki temu staną się pewniejsze siebie, poprawi się ich samopoczucie.