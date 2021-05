Krosno Odrzańskie. 44-latek uciekał skradzioną z Niemiec mazdą. Po pościgu został zatrzymany przez policjantów

Mundurowi natychmiast ruszyli za nim w pościg. Informacja o sytuacji przekazana została dyżurnemu jednostki. Policjanci po chwili byli już za uciekającym mazdą, której nie zwalniał i kontynuował ucieczkę.

- Komunikat o prowadzonej trasie pościgu trafił także do patrolu prewencji, który w rejonie miejscowości Połupin [b]zablokował drogę, uniemożliwiając kierowcy dalszą ucieczkę. Gdy pojazd zatrzymał się, policjanci niezwłocznie dobiegli do auta, a następnie po wyciągnięciu mężczyzny z pojazdu, obezwładnili go - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów.