Krosno Odrzańskie: w mieście powstanie nowy park handlowy. Będą tu nowe sklepy! Jakie? Kiedy otwarcie?

W Krośnie Odrzańskim w ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o nowych marketach. Słychać m.in. było o tym, że ktoś dopytywał w Generalnej Dyrekcji Krajowej i Autostrad o możliwość wykonania zjazdu pod ewentualny market spożywczy w dolnej części miasta. To jednak na razie spekulacje, bo nikt nie wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy, o czym poinformował krośnieński urząd.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem inwestora, Michałem Andrasiewiczem, który podkreśla, że na pewno do otwarcia obiektu nie dojdzie w tym roku. Na jakim etapie jest inwestycja?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki przy ul. Pionierów w Krośnie Odrzańskim dopuszcza zabudowę wielkopowierzchniową. To tam miałby powstać wspomniany wcześniej park handlowy, ale gmina po więcej informacji odsyła do inwestora, ponieważ kompleks będzie znajdował się na terenie prywatnym.

Wszystko wskazuje na to, że budowa ruszy już w tym roku. Kiedy dokładnie?

M. Andrasiewicz dodaje, że będzie to kompleks handlowy, który zaspokoi wszystkie potrzeby zakupowe. - Będą tam branże spożywcze, drogeryjne, sportowe, obuwnicze - wymienia. - Nie możemy na tym etapie podawać konkretnych marek, ale są to topowi najemcy.

- Chcemy w trakcie wakacji pozyskać pozwolenie na budowę kolejnych etapów - wyjaśnia M. Andrasiewicz. - Jeśli nie będzie żadnych opóźnień, to myślę, że jesienią będziemy mogli ruszyć z budową.

Przedstawiciel inwestora dodaje, że budowa kompleksu handlowego potrwa, ze względu na skomplikowane roboty geoinżynieryjne, które dotyczyć będą m.in. wykonania wielu nasypów ziemnych. - Szacujemy, że realizacja inwestycji potrwa ok. 9-10 miesięcy - informuje M. Andrasiewicz. - Jeżeli zaczęlibyśmy budowę jesienią, to wtedy otwarcie planujemy na II kwartał 2022 roku. Jeśli rozpoczęcie budowy przesunie się na wiosnę, to należy się spodziewać otwarcia parku handlowego w Krośnie Odrzańskim na przełomie 2022-2023 roku.