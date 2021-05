Kryta Pływalnia Solan w Nowej Soli otwarta. Najbardziej oczekiwana od wielu lat atrakcja w mieście nareszcie czynna. [NOWE ZDJĘCIA I WIDEO]

Zawodnicy Miejskiego Klubu Piłkarskiego Arka wygrali już w styczniu wejście na nowy basen w Nowej Soli i w sobotę, 29 maja mogli wykorzystać wygraną. Pływalnia Kryta Solan była wprawdzie gotowa od marca, ale obostrzenia związane z koronawirusem, nie pozwalały na otwarcie obiektu. Młodzież weszła na basen, jako pierwsza, razem z prezydentem Nowej Soli Jackiem Milewskim. To było o godzinie 9 w sobotę, a już godzinę później weszli na pływalnię pierwsi mieszkańcy, którzy w kolejce ustawili się przed wejściem. Zobaczcie zdjęcia:

Limit osobowy związany z obowiązującymi obostrzeniami to 40 osób jednocześnie w hali basenowej. tak będzie aż do odwołania. Nie ma limitu czasowego. Po godzinie naliczana jest dodatkowa opłata za każdą minutę w wysokości 25 gr.

Kryta Pływalnia Solan w Nowej Soli. Co jest w środku?

Basen sportowy ma 25 metrów długości i 12,5 metra szerokości, głębokość jest od 1,20 do 1,80 metra. Są też basen rekreacyjny i do nauki pływania o wymiarach 7,27 m x 10,65m, o głębokości 0,75 oraz 1,1 metra.

Są także dwie wanny hydromasażowe i brodzik dla dzieci o wym. 5x6 m, o głębokości 30 cm. Zespół odnowy biologicznej tworzą sauna fińska i łaźnia parowa z wypoczywalnią (te jeszcze są nieczynne ze względu na obowiązujące obostrzenia).

Jest również monitoring wizyjny, nagłośnienie i tablice informacyjne. Pracownicy pływalni mają dostęp do elektronicznego systemu obsługi klienta, sygnalizacji pożaru i oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu.

Na zewnątrz są miejsca postojowe dla ponad stu samochodów, nowe chodniki i ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Są trawniki, krzewy i dwie wiaty dla rowerów i skuterów. Pojawiły się też ławki i kosze na śmieci.