Krzysztof Ignaczak, Marcin Lijewski i Cezary Trybański przyjadą do Zielonej Góry! Chcesz potrenować z takimi mistrzami?

Cezary Trybański to pierwszy polski koszykarz, który trafił do ligi NBA. Był zawodnikiem Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, New York Knicks, Chicago Bulls i Toronto Raptors. Za oceanem zagrał w 22 spotkaniach, w których zdobył 15 punktów, zaliczył 15 zbiórek i 7 bloków. Ma 218 cm wzrostu.