Ksiądz Paweł Prüfer, wykładowca Akademii im. Jakuba z Paradyża, przebiegł 150 km. Zrobił to w ciągu... 24 godzin

- Generalnie biegałem po Gorzowie. Po miejscach oświetlonych w nocy, po parku. Pobiegłem też do katedry, do Kłodawy. Później rano biegałem wałami w stronę Borka. Były wszystkie pory roku oprócz zimy i śniegu. Był deszcz, wiatr, tęcza. Co tam jeszcze było? Burza była. W pewnym momencie zaczęło mnie trochę „telepać”, ale kochani przyjaciele zatroszczyli się o mnie. Przeżywałem też bardzo duchowo ten bieg. Tak wymyśliłem sobie, że „W mocnym ciele mocny intelekt” i dziękowałem Panu Bogu za każdy krok. Naprawdę to coś niesamowitego - mówił w sobotę po zakończeniu swojego wyczynu ks. Paweł Prüfer. Na co dzień jest on rezydentem parafii św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Czereśniowej, gdzie pomaga w pracy duszpasterskiej. „W cywilu” jest natomiast pracownikiem Akademii im. Jakuba z Paradyża. Jako prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer jest wykładowcą, był nawet dziekanem wydziału ekonomicznego. Wierni mówią na niego po prostu Ksiądz Profesor. Oprócz tego duchowny jest pasjonatem biegania, miłośnikiem biegów długodystansowych, a przed pandemią co jakiś czas można go było spotkać na trasie organizowanych w Gorzowie biegów. W ostatni weekend zrealizował swój wielki plan. Biegł przez 24 godziny.

Ks. Paweł Prüfer biegł od 21.00 w piątek 21 maja do 21.00 w sobotę. Materiały Akademii im. Jakuba z Paradyża/Archiwum prywatne