Kto zadba o Gagarina? Słynna mozaika na auli Uniwersytetu Zielonogórskiego niszczeje z dnia na dzień. Odpadają już całe fragmenty dzieła!

- W tym czasie zielonogórscy artyści postanowili zrobić serię mozaik w Zielonej Górze - wyjaśnia artysta Henryk Krakowiak. - Kolega Cichacz "dostał" tę działkę na dawnej WSI. Według jego koncepcji na ścianie miał powstać wizerunek układu heliocentrycznego. Przed ścianą zaś duża kula z zegarem słonecznym.

Co ciekawe, pierwotnie to Kopernik, nie Gagarin, miał pojawić się na dziele. Ostatecznie do tego nie doszło. To właśnie Henryk Krakowiak zajął się dokończeniem mozaiki. Podczas prac jeden z przedstawicieli uczelni, jak opowiada artysta, spytał, czy można byłoby wykonać na niej również portret Gagarina. Ostatecznie mozaikę przeprojektowano, by pojawił się na niej portret słynnego kosmonauty.