Ktoś porzucił psa w lesie koło Krosna Odrzańskiego. Przywiązał do drzewa. " Nie mógł się nawet ruszyć. Nie miał wody ani jedzenia"

Przerażona. Pozostawiona na pewną śmierć. Kto to zrobił? Jak tak można? Co za człowiek? Pytają oburzeni internauci, a urząd miasta w Krośnie Odrzańskim prosi o pomoc w ustaleniu właściciela tej malutkiej suczki.





Las w okolicach miejscowości Bielów, w gminie Krosno Odrzańskie. To właśnie tutaj mieszkańcy znaleźli małego, przerażonego pieska. Jak opisują wolontariusze z Biura Ochrony Zwierząt, suczka była przywiązana do drzewa.



- Nie mógł się nawet ruszyć. Nie miał wody ani jedzenia. Na szczęście pieska zauważyły przypadkowe osoby, dlatego przeżył - informuje BOZ.



Suczka jest bardzo wystraszona, płochliwa i nieufny. Jak długo była w lesie? Tego nikt nie wie.



Czy ktoś rozpoznaje tego psa? Zna właściciela?





Zdjęcia psa i opis sytuacja umieścił na swoim facebookowym profilu Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. Prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy. - Jeżeli jest ktoś w stanie nam pomóc ustalić właściciela, to prosimy o informację. Jak można tak nisko upaść, nigdy tego nie zrozumiemy... - czytamy na FB.



Poszukiwany jest także dom, chociaż tymczasowy dla suczki. Jeśli możesz pomóc i przyjąć do siebie tego biednego psiaka, skontaktuj się z urzędem (tel. 68 410 97 00)