Kupował biżuterie na chińskim portalu i sprzedawał ją za krocie. Usłyszał... 339 zarzutów!

Podrobiona biżuteria

Początek sprawy to rok 2019. Gorzowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o możliwości podszywania się pod inną osobę. Okazało się, że dane osobowe wykorzystane były na portalu internetowym do sprzedaży biżuterii znanej, światowej marki. Policjanci ustalili, że mogą to być podrobione towary.

- Praca śledczych doprowadziła do podejrzanego 30-latka z Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci podejrzewali, że nie mają tutaj do czynienia z pojedynczym przypadkiem sprzedaży, a chodzi prawdopodobnie o działalność, z której mężczyzna uczynił sobie stało źródło dochodu. Z każdym kolejnym tygodniem policjanci docierali do kolejnych pokrzywdzonych, którzy w internecie kupili podrobioną biżuterię. Ponieważ sprzedaż odbywała się online, towar trafił do osób z różnych rejonów Polski - przekazuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

