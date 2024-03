Kurczaki i zajączki na start! Na Gorzowskim Biegu Wielkanocnym ścigali się w szczytnym celu

To nie był taki bieg, żeby się w nim ścigać, ale to pierwsze miejsce na pewno cieszy. Jednak najważniejsze jest to, że biegliśmy w szczytnym celu - mówi Marcel Prędkiewicz. - Chodziło o to, żeby się spotkać, pobiegać na świeżym powietrzu, a pogoda dzisiaj dopisała, więc była to sama przyjemność, którą można było połączyć z czymś pożytecznym i wesprzeć potrzebującą dziewczynkę - dodaje Wioletta Kuczyńska.