Kwiatowa Gala zawita do Gorzowa. A wraz z nią tysiące roślin do oglądania i kupowania!

To raj dla miłośników zieleni

Przez dwa weekendowe dni w gorzowskiej hali widowiskowo-sportowej będzie prawdziwa dżungla i raj dla miłośników zieleni. Czeka tam na nich kilkaset gatunków roślin ozdobnych. Wśród nich znajdą się te najpopularniejsze, ale też nietypowe i rzadko spotykane w domowych hodowlach. Jeśli szukacie unikatowych okazów kolekcjonerskich, to na pewno znajdziecie coś dla siebie!

Do domu, na balkon lub taras

Impreza jest połączeniem wystawy z kiermaszem, co oznacza, że rośliny można zarówno oglądać, jak i kupić. Dla tych, którzy w swoich mieszkaniach chcieliby cieszyć oko roślinami, ale nie mają czasu na ich uprawę, przygotowano specjalny dział z gatunkami niewymagającymi wielkiej uwagi. Upolować będzie można nie tylko perełki do domu, ale też rośliny, którymi ozdobimy balkon czy taras. Co jeszcze czeka na odwiedzających Kwiatową Galę w Gorzowie?