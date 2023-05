Kwitnąca aleja wiśni w Zielonej Górze urzeka delikatnością i pięknem. Drzewa posadzili mieszkańcy i mają ich imiona. Ależ tu pięknie!

Jak mówi Agnieszka Kochańska, odnowienie skweru przy ul. Anieli Krzywoń to była wspólna akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, mieszkańców i radnych.

Piknik i sadzenie drzewek wiśni japońskiej

Zorganizowany został piknik, podczas którego uznano, że w tym miejscu także powinna być piękna, różowa aleja wiśni japońskich. Każdy mieszkaniec mógł posadzić swoje drzewko i nadać mu imię. Pracownicy zakładu podlewali wiśnie, ale też umieścili na skwerze zbiornik z woda i informacją, że mieszkańcy także mogą zadbać o drzewa, by nie zabrakło wody. Odpowiednia pielęgnacja przyniosła efekt. Teraz wiśnie japońskie kwitną i sprawiają wielką radość mieszkańcom. Na skwerze także utworzono łąkę kwietną, zadbano o rośliny miododajne.

Łąka kwietna w mieście. To prawdziwe cudo!

My nazywaliśmy je buraki, a to śliwy i na dodatek wiśniowe!

Wiśnia japońska obsypana różowymi kwiatami

Przypomnijmy, że wiśnia japońska to malownicza roślina, która w okresie kwitnienia obsypana jest intensywnie różowymi pełnymi kwiatami. Jest to drzewo o luźnym, wzniesionym pokroju, dorastające do 3-5 m wysokości.