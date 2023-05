Łagów z rekordowymi inwestycjami, bo ma też rekordowy budżet wynoszący 41 milionów złotych

Największą naszą inwestycją, która się toczy, jest budowa kanalizacji i wodociągów w miejscowościach Poźrzadło i Czyste. Koszt tego zadania to 14 mln zł. Dostaliśmy tu dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9 mln zł – mówi Czesław Kalbarczyk. – Ważną dla nas inwestycją jest też dodatkowy odwiert wody dla miejscowości Łagów i Łagówek. Koszt to 560 tys. zł, z czego 400 tys. zł to dofinansowanie od państwa. Do końca czerwca odwiert wraz z uzdatnianiem wody, z wymianą złoża filtrującego będzie gotowy.