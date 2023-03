Łagowskie kino Świteź umarło. Bywały tu gwiazdy. Dziś znana na całą Polskę świątynia filmu to opuszczona ruina. Przerażające zdjęcia wnętrz Michał Korn Mariusz Kapała

Z przerażeniem na to miejsce patrzą mieszkańcy Łagowa i artyści, którzy wspomnieniami z sentymentem wracają do budynku przy Chrobrego 22. Smutek i żal czuje niejeden miłośnik kina, który odwiedzał Łagów podczas Lubuskiego Lata Filmowego. To właśnie tutaj w kinie Świteź przez wiele lat odbywały się pokazy, a sala była wypełniona po brzegi. Tu można było spotkać filmowe gwiazdy. A teraz? Serce pęka, bo znana w całej Polsce "świątynia" filmu już dawno umarła...