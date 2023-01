Łagowskie lasy zaśmiecane. Elektrośmieci rozrzucone przy jeziorze, wiszące na drzewach. Przykry widok

- Przykre, smutne. To prawda, że głupota ludzka nie zna granic - komentują mieszkańcy. Na zdjęciach w niniejszym materiale (podesłał je nasz redakcyjny kolega) widać elektrośmieci wyrzucone w okolicach łagowskiego lasu. Żeby jednak tego było mało, sprawca zadał sobie trud, aby niektóre z nich przytwierdzić do drzew wokół jeziora. Na jednym drzewie zwisająca płyta główna monitora, połamane obudowy, na innym przytwierdzony cały monitor, gdzie indziej kineskop, kable...

Wstyd, że coś takiego ma miejsce

To ogromny cios dla osób kochających łagowską zieleń i szanujących przyrodę. A co mają pomyśleć turyści odwiedzający Perłę Ziemi Lubuskiej? W tym roku grudzień jest jednym z najcieplejszych w ostatnich latach. Nie brakuje chętnych do spacerów. To wstyd, że coś takiego w dzisiejszych czasach jeszcze ma miejsce.