Latem też będzie można ponoć... morsować?! Pogoda ma być taka jak dziś, to i temperatura wody podobna

Pszczewskie Morsy poznaliśmy kilka miesięcy temu. Z zapartym tchem śledziliśmy ich wyczyny. Pięknie morsowali nawet z kaczkami, a na widok ,,Foczek’’ i ,,Morsów’’ w największe mrozy nawet lodowa kra stanęła okoniem. Cudownie było, więc odnotowujemy jedno z ostatnich w sezonie morsowań.



Choć ekipa z Pszczewa to też świetna paczka przyjaciół, więc pewnie spotykać się będą cały czas. A w sobotę (24 kwietnia) dołączyła do nich ekipa ze Zgorzelca. No to już nie tylko połowa Lubuskiego tutaj morsuje, ale i Dolny Śląsk. No, no…



