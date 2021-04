Lechia Zielona Góra awansowała do półfinału Pucharu Polski. Stilon Gorzów był słabszy, ale też mógł zdobyć bramki

Stilon odpowiedział na to m.in. uderzeniem z dystansu Filipa Wiśniewskiego, po którym futbolówkę na rzut rożny odbił Wojciech Fabisiak. Ale to nie było jedyne spięcie, do którego doszło pod jego bramką. Po jednym z zagrań piłkę ręką w polu karnym dotknął zielonogórzanin, ale sędzia nie zdecydował się na odgwizdanie jedenastki. Czy nie widział tego przewinienia, czy może zinterpretował go na korzyść zawodnik Lechii? Tego nie wiemy, w każdym razie dotknięcie było ewidentne, a ręka ułożona nienaturalnie.

- Przez pierwsze trzydzieści minut nie funkcjonowaliśmy jako zespół. Straciliśmy bramkę i zaczęliśmy grać. Mieliśmy groźne stałe fragmenty gry . A w drugiej połowie graliśmy to, co sobie założyliśmy. Karny to było pierwsze uderzenie na naszą bramkę - zwracał uwagę K. Kaczmarczyk.

Za to Sawicki nie ukrywał, że w tym meczu jego drużyna była lepszym zespołem. - Zainwestowaliśmy dużo sił w pressing, odbieraliśmy piłkę przeciwnikowi wysoko i aż się prosiło, by dołożyć więcej bramek. Ale w kilku sytuacjach źle zachowaliśmy się. W tej ostatnie fazie podejmowaliśmy złe decyzje. Gdyby tak stało się, to to spotkanie byłoby dla nas łatwiejsze. A tak, to cały czas było pod prądem. Po 2:0 uspokoiliśmy się, ale mimo wszystko był to trudny mecz. Mogliśmy szybciej go zamknąć, to nie udało się, stąd też taka mocna koncentracja do końca.

