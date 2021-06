Lechia Zielona Góra odrabia zaległości. Przy okazji może też pomóc Warcie Gorzów. W jaki sposób?

W naszej grupie III ligi rozstrzygnięcia dotyczące awansu dawno zapadły, bo wiadomo, że na szczebel centralny wraca Ruch Chorzów. Pewne jest też to, że do IV ligi spadną: Polonia Stal Świdnica, Polonia Nysa i mający za sobą występy nawet w ekstraklasie ROW Rybnik. Jedyną niewiadomą jest to, kto będzie czwartym nieszczęśnikiem. Wydaje się, że sprawa rozstrzygnie się między Piastem Żmigród a Foto Higieną.