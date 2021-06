Lechia Zielona Góra zagra z Cariną Gubin w lubuskim finale Pucharu Polski. To pojedynek o prestiż, puchar i 40 tysięcy złotych!

- Mamy teraz trudny okres, w lidze nie punktujemy. Na pewno jest to też związane ze sporym zmęczeniem podstawowych zawodników. To nam doskwiera - nie ukrywa trener Sawicki. - Ale jest to też czas wyczekiwania. Od dłuższego czasu myślimy o pucharze, o finale, odliczamy dni do czwartku.

- Ze względu na zmęczenie i fizyczne, i może też psychiczne w niektórych przypadkach zawodnicy dostali chwilę wytchnienia w ten weekend, bo grali bardzo mało, a niektórzy w ogóle. To wszystko pod kątem czwartku - tłumaczy trener Sawicki. - Ale trzeba też pamiętać o tym, że my po pucharze jedziemy do Bielska-Białej w niedzielę rano. Kolejny trudny mecz, daleka podróż. W tym okresie terminarz nas nie oszczędza .

- Nikogo nie oszczędzałem, bo cały czas jeszcze jesteśmy w walce o III ligę, więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś duże przetasowania. Zawodnicy, którzy mogą grać, to grają. Dla nas każdy mecz jest o życie, bo walczymy o ten awans. Nie możemy w żadnym spotkaniu odpuścić - podkreśla trener Kopernicki, a pytany o to, co Carina może przeciwstawić Lechii, odpowiada: - Na pewno ambicję, wolę walki, zaangażowanie, cechy wolicjonalne plus umiejętności piłkarskie, bo też dysponujemy dużym potencjałem i będziemy się starali to wykorzystać.

Obejrzyj wideo: Pogoń Świebodzin - Carina Gubin 1:1. Karol Kubasiewicz broni strzał z rzutu wolnego