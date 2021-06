Lesław Barczyński: ,,Ojcostwo, to wielka i przepiękna życiowa przygoda"

Dzień Ojca przez lata funkcjonował w cieniu Dnia Matki, ale od jakiegoś czasu pręży muskuły i zwraca uwagę na rolę taty w życiu dziecka. Ile jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia?

Rzeczywiście coraz częściej zauważa się, jak bardzo istotna jest rola ojca. Wzrasta świadomość jego roli w relacji z dzieckiem w każdym wieku. Jednak mam wrażenie, że dla wielu osób, to nadal jest temat tabu. Ojciec ma iść do pracy, zarabiać pieniądze, wraca do domu późno wieczorem. W dodatku nie powinien okazywać uczuć, bo okazywanie uczuć przez mężczyznę jest oznaką słabości. To oczywiście błędne założenia, ale pokazują stereotyp, który należy zmieniać.

Zmieniać, bo rola ojca ma dla dziecka fundamentalne znaczenie...

Tak, i rozpoczyna się już w momencie poczęcia. Już w tym czasie ojciec staje się odpowiedzialny za dziecko i życie, które pojawia się na świecie. Jego rola jest ogromna. Chociażby jako wsparcie i ochrona kobiety i matki. Tutaj pojawia się pierwsze zadanie. Rozpoczyna się ojcostwo, wielka i przepiękna życiowa przygoda. Nasza misja.