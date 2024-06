Łódź kręciła się w kółko na jeziorze, nadciągała burza. Trzy osoby znalazły się w niebezpieczeństwie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 czerwca. Tego dnia pogoda była bardzo dynamiczna, w wielu miejscach w Lubuskiem grzmiało i padało. Patrole wodne policji i straży pożarnej monitorowały akweny wodne, ostrzegając ludzi korzystających z sprzętu pływającego przed zmianą pogody.

Zrobiło się niebezpiecznie

Okazało się, że awarii uległa płyta sterująca silnikiem, która płetwę obracała razem ze śrubą. Załoga nie mogła wyłączyć silnika, a łódka kręciła się coraz szybciej. Na dodatek wiosła wpadły do wody.

- Kiedy zbliżali się, łódź coraz mocniej się kręciła. Ze względu na coraz silniejszy wiatr i wzmagające się fale mogło to być bardzo niebezpieczne. Na pokładzie były trzy osoby – relacjonuje aspirant Marcin Ruciński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

- Aspirant Marcin Wojtek, który sterował policyjną motorówką, podpłynął do łodzi w taki sposób, aby złączyły się burtami. Wymagało do sporego kunsztu, bo mały błąd mógł doprowadzić do zderzenia i wyrzucenia ludzi za burtę. Policjant wszedł na pokład i odłączył zasilanie – wyjaśnia asp. Ruciński.

Pomoc przyszła w samą porę, bo pogoda zaczęła pogarszać i zaczął padać deszcz. Burza była coraz bliżej. Funkcjonariusze odholowali do brzegu łódź i pechową załogę, którą stanowiły osoby w wieku d 65 do 70 lat.

Czytaj także: Na Jeziorze Sławskim wywróciła się żaglówka, pod którą uwięziona była dwójka dzieci. Było o włos od tragedii!