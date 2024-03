Lokomotywa w Zielonej Górze do tremomodernizacji. Za 170 dni będzie jak nowa. W kolejce... Budowlanka

Kolejna placówka oświatowa w mieście przejdzie termomodernizację. Chodzi o Miejskie Przedszkole nr 30 Lokomotywa. Miasto podpisało umowę z firma GK Investbud, która na wykonanie zadania ma 170 dni.

Termomodernizacje budynków oświatowych oznacza nie tylko zmiany estetyczne, ale także obniżenie kosztów ich utrzymania, choć poprzez ocieplenie ścian, wymianę okien i umieszczanie fotowoltaiki.

Lokomotywa z normami energetycznymi

Jednym z obiektów, które doczekało się zmian, jest Miejskie Przedszkole nr 30 Lokomotywa przy ulicy Tuwima.

Tomasz Chmielarczyk, dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze, w skład którego wchodzi wspomniane przedszkole, cieszy się, że po latach placówka doczeka się gruntownego remontu. W roku, kiedy obchodzi ona jubileusz 55-lecia funkcjonowania.

– Mamy cudowne dzieci, wspaniałą kadrę, duże sale. Teraz jak jeszcze dojdzie ocieplony budynek, nowoczesna elewacja, wymieniona stolarka okienna, fotowoltaika, więc będzie to przedszkole cieszyć oko… - uważa dyrektor.

Jak podkreśla prezydent Janusz Kubicki – to kolejne zadanie związane z termomodernizacją. Miasto sukcesywnie stara się wyremontować jak najwięcej miejskich obiektów, by spełniały one ekologiczne, energetyczne normy.

170 dni i termomodernizacja za 1,3 mln zł będzie gotowa

Główny wykonawca, zielonogórska firma GK Investbud, będzie miała 170 dni na wykonanie wszystkich prac. I jak zapewnia Gerard Nogajczyk, prezes spółki, firma dołoży wszelkich starań, by tak się stało. A ma ona za sobą wiele doświadczeń, bo poważne inwestycje termomodernizacyjne zrealizowane na Górnym Śląsku.

Jak mówi G. Nogajczyk, firma na początku zajmie się fundamentami. To punkt newralgiczny przy tego typu pracach. W dalszej kolejności rozpocznie się wykonanie nowej elewacji, dachu i założenie fotowoltaiki. Prace wewnątrz budynku związane z wymianą instalacji przeprowadzone będą w czasie wakacji. Zakończenie zadania planowane jest na połowę sierpnia.

Koszt inwestycji to 1,3 mln zł. Pieniądze miasto pozyskało ze funduszy zewnętrznych, z Polskiego Ładu. Wkład własny wyniósł 10 procent kosztów zadania.

Przypomnijmy, że placówka została wybudowana w 1968 roku i była pod opieką Zielonogórskich Zakładów Włókienniczych „Polska Wełna” . Wtedy funkcjonowała jako Przedszkole nr 2. W latach 80. ubiegłego wieku została przemianowana na Państwowe Przedszkole nr 30.

Budowlanka wreszcie też doczeka się termomodernizacji

Termomodernizacji doczeka się także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” przy ulicy Botanicznej. Szkoła zyska nie tylko nowy wygląd. W zakresie inwestycji jest m.in. odnowienie dachu, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, aluminiowej na miedzianą wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne LED i montaż paneli fotowoltaicznych. A przypomnijmy, że szkoła powstała w 1957 roku i tylko raz przez ten czas była malowana. Koszt zadania to około 8 mln zł, pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu.

Dodajmy, że Budowlanka zyskała także Branżowe Centrum Umiejętności, które oficjalnie zostało otwarte 19 marca. To drugie, po Elektroniku centrum. Na oba miało dostało 19 mln zł.

Branżowe centra umiejętności to ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie. To nowy pomysł na kształcenie zawodowe.

Do tej pory nie było takiego miejsce, gdzie przedstawiciele tych wszystkich instytucji i firm mogliby się spotkać i przygotowywać uczniów do zawodu, także tych, które dziś jeszcze nie funkcjonują, a będą potrzebne w przyszłości.

