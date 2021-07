Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubikowo kusi klimatem: urzeka krystalicznie czystą wodą i bujną przyrodą. Znajduje się tu też nowy pomost i atrakcje dla maluchów

Jezioro Lubikowskie to najczystszy i najładniejszy akwen lubusko-wielkopolskiego pogranicza. To miejsce zachwyca nie tylko piękną wodą, ale też bujną naturą wokół oraz dobrą infrastrukturą, która zachęca do wypoczywania właśnie tutaj.



Byliście kiedyś w Lubikowie? Jeśli nie, to powinniście to zmienić. Wystarczy przyjechać na parking (za zaparkowanie auta płaci się 10 zł) przy jeziorze, by zobaczyć, że to miejsce doceniają nie tylko mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego, ale też osoby z innych stron naszego regionu oraz mieszkańcy Wielkopolski. Dlaczego to miejsce cieszy się taką popularnością? Jak już wspomnieliśmy. Woda jest czysta (miłośnicy nurkowania mogą to potwierdzić), a plaża ma nie tylko piękny pomost, ale też sporo atrakcji dla najmłodszych wczasowiczów. W pobliżu są stosika gastronomiczne, kilka ławek i sklepik.



Grzegorz Walkowski pokazuje na swoich podniebnych fotografiach, jak to jezioro wygląda z lotu ptaka. Brak planów na wolny dzień, czy weekend? To może skusicie się na Lubikowo?



