Lubisz adrenalinę i ekstremalne wyzwania? Dołącz do grupy rekonstrukcyjnej, która odwzorowuje działania policyjnych antyterrorystów!

Grupa wzoruje się na tym czym dysponują policyjni antyterroryści. Jednak aby wyglądać jak oni, najpierw trzeba sporo zainwestować. Zakup podstawowego wyposażenia, czyli kamizelki taktycznej, nakolanników, butów, kombinezonu, hełmu to koszt nawet kilku tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze wyposażenie dodatkowe - zestawy słuchawkowe, ładownice oraz repliki broni. Te koszty każdy członek grupy ponosi sam. Ale co ważne - poszczególnych elementów ubioru i potrzebnego sprzętu nie trzeba kupować od razu - można je systematycznie kompletować.

Obecnie do gorzowskiej grupy należy pięć osób. Każda została starannie wyselekcjonowana, bo aby móc do niej wstąpić - najpierw trzeba spełnić konkretne wymagania.

- Szukamy ludzi którzy przede wszystkim chcą się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. To muszą być pasjonaci i osoby naprawdę zaangażowane, bo bez tego nie odnajdą się w grupie rekonstrukcyjnej. Każdy kto się do nas zgłasza najpierw bierze udział w naszych treningach, może zobaczyć na czym to wszystko polega i czy to jest coś dla niego, czy jednak nie - tłumaczy Grzegorz Potrzebowski.

Gorzowska Grupa Rekonstrukcyjna SPAP ogłasza nabór nowych członków. GR SPAP Gorzów

Teraz grupa ogłosiła pierwszy po długiej przerwie nabór nowych członków. Wcześniej taka rekrutacja odbywała się nawet dwa razy w roku, ale przez pandemię koronawirusa w ogóle została wstrzymana. Nabór jest otwarty, co oznacza, że chętni mogą się zgłaszać w dowolnym terminie. Szczegóły można znaleźć TUTAJ

