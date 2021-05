Lubuscy kontrterroryści zatrzymują najgroźniejszych przestępców. Zobacz tych policjantów w akcji OPRAC.: Jakub Pikulik

Na co dzień nie widać ich na ulicach lubuskich miast. Ale gdy już wkraczają do akcji, to jest to zawsze spektakularne i niebezpieczne. Zatrzymują bowiem najgroźniejszych bandytów. Działają szybko i zdecydowanie. Ich akcje niejednokrotnie są widowiskowe, ale aby mogli działać sprawnie, muszą poświęcić setki godzin na treningi. Lubuscy kontrterroryści, bo o nich mowa, to policjanci, którzy wykorzystywani są do zadań specjalnych.