Lubuscy policjanci odzyskali skradziony w Niemczech ciągnik, którego wartość to ponad milion złotych!

W poniedziałek (31 maja) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał informację ze Świecka, że na terenie gminy Dąbie może znajdować się skradziony w Niemczech ciągnik.



Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji. - Funkcjonariusze dokładnie przeczesywali pola, tereny leśne oraz rejony kanału, odnajdując ciągnik marki massey ferguson wraz z kosiarką ukryty w zakrzaczeniach na terenie podmokłym w rejonie miejscowości Ciemnice - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów.



Wezwano grupę dochodzeniowo – śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, który dokładnie zabezpieczał ślady. To może się okazać pomocne w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za kradzież traktora wartości ponad milion sto tysięcy złotych. Ciągnik po czynnościach powrócił do właściciela.



Jak dodaje rzecznik lubuskich policjantów, ta sytuacja jest kolejnym przykładem na to, że międzynarodowa współpraca przynosi efekty. Polscy i niemieccy policjanci współpracują ze sobą już od lat, a to zgłoszenie napłynęło z Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.



