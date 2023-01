Lubuski alfabet. Podsumowanie roku 2022 w regionie

Ataki na „GL”. Żadna władza nie lubi krytyki, zwłaszcza wtedy, gdy powodów do niej jest co niemiara. W Lubuskiem krytykować można tylko dziennikarzy. Wniosek z tego taki, że to nie regionalni politycy, bohaterowie rozmaitych afer i aferek działają na szkodę regionu, ale ci wszyscy, którzy je ujawniają. To nie lubuscy samorządowcy podważają zaufanie obywateli do władz województwa, tylko ci, którzy o nich piszą. Takie jest mniej więcej przesłanie działań marszałek Elżbiety Polak po tym, jak zażądała „weryfikacji składu redakcji”, a następnie pozwała jej dziennikarzy do sądu. Ataki na GL to już nie potok, ale rwąca rzeka.