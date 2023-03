Lubuski Festiwal Piosenki. To największy przegląd talentów w województwie

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku zorganizował Przegląd Powiatowy Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2023. Wystartowało 32 uczestników.

Cieszę się, że młodzi artyści zgłaszają się na konkurs, to świadczy, że muzyka jest obecna w ich życiu – podkreśla Grzegorz Zwarycz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. – Ponad 30 co roku występuje. Fajnie by było, gdyby było ich więcej. Na pewno mamy jeszcze więcej zdolnych uczniów.