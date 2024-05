Lubuski policjant złapał złodziei na gorącym uczynku. Został zaatakowany. Sytuacja miała miejsce w markecie budowlanym w Gubinie

Policjant z Gubina zaatakowany

- Gdy Andrzej odwrócił wzrok, by sprawdzić, kto krzyczy, wówczas zatrzymany mężczyzna ponownie usiłował wstać i wyszarpnąć się — opowiada kom. J. Kulka. - Gdy policjant uniemożliwiał mu to, w pewnym momencie podszedł do niego jeden z krzyczących mężczyzn, który chcąc pomóc nastolatkowi w ucieczce, uderzył policjanta pięścią w twarz, a następnie zachęcał go, by zrobił to samo i uciekał.

Po tych słowach 17-latek wstał, zaczął się szarpać z funkcjonariuszem i odpychać go, chcąc się wyrwać. W pewnym momencie w wyniku dynamicznej sytuacji doszło do uszkodzenia szklanej lady. Chwilę po tym na miejsce przyjechał patrol, który zatrzymał obu mężczyzn i doprowadził do komisariatu na dalsze czynności. Odzyskany towar powrócił do sklepu.