Lubuski Teatr zagrał w Dąbiu na Lubuskim Lecie Kulturalnym. Na plaży wystawili spektakl "Szczęściarze". Zobaczcie zdjęcia!

Następny dzień Lubuskiego Lata Kulturalnego 2021 wyglądał nieco inaczej. Zniknęły barierki, które odgradzały strefę biletowaną dla publiczności. A to dlatego, że wejście na występ było bezpłatne. Organizatorzy zachęcali, aby swoje pieniądze wrzucać do puszek Fundacji BawMy i Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać, aby pomóc potrzebującym.

Publiczność obejrzała spektakl teatralny "Szczęściarze" wystawiony przez Lubuski Teatr. To kolejny hit komediowy Tadeusza Kuty. Swoich bohaterów autor i reżyser w jednej osobie osadził we współczesnych realiach codzienności, na których spada szczęście. I to takie bardzo nietypowe, ponieważ bohaterowie trafiają nie jeden, nie dwa, a trzy razy "szóstkę" w totka! A to oczywiście sprawia, że dochodzić zaczyna do bardzo nietypowych sytuacji.