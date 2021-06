Lubuskie Alcatraz! Tak wygląda Zakład Karny w Krzywańcu! Tutaj skazani z długimi wyrokami maluja obrazy! Część I

Zakład Karny w Krzywańcu. Skazani z długimi wyrokami malują piękne obrazy. W Żagańskim Pałacu Kultury odbyły się dwie wystawy i aukcje ich dzieł. Pieniądze trafiły do hospicjum im. św. Brata Alberta w Żarach

Młodzi, uśmiechnięci ludzie stoją przy sztalugach. Wyglądają raczej na kulturystów, a nie artystów. Jednak spod ich pędzli wykwitają kwiaty, delikatne ptaki, czy motyle. - Dla mnie, to jakby okruchy wolności - mówi Marcin (imię zmienione), który odsiaduje dożywocie. Aż trudno uwierzyć, że każdy z malujących mężczyzn ma na sumieniu ciężkie przestępstwa i wyroki. 25 lat więzienia lub dożywocie!

Zakład Karny w Krzywańcu jest położony na terenie dawnej fabryki Alfreda Nobla. Zajmuje ok. 10 ha. W lesie, wśród drzew, mógłby przypominać ośrodek wczasowy, gdyby nie wysoki mur z zasiekami z drutu kolczastego. Krzywaniec ma również swoje oddziały zewnętrzne w Wałowicach oraz w dawnym Areszcie Śledczym w Lubsku. W sumie przebywa tam ok. 1,2 tys. osób. Skazanych, czy też aresztowanych. Mężczyzn i kobiet. Pracuje tam 367 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, co czyni z ZK największy zakład pracy w okolicach.

Skazani malują świat "Okno na świat” – arteterapia malarstwem to program twórczej resocjalizacji, opracowany przez mieszkankę powiatu żagańskiego, kapitan Ewę Igiel, która jest zastępcą kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym. Program został skierowany do skazanych z długoletnimi wyrokami - 25 lat lub nawet dożywocia.

W piątek 11 czerwca 2021 wybrałam się do Krzywańca, żeby zobaczyć, jak wyglądają artyści, którzy tworzą tak piękne prace.

Sztuka jest ich wolnością Wejście na teren Zakładu Karnego nie jest łatwe. Trzeba się poddać badaniu wykrywaczem metalu, dać sobie prześwietlić torebkę i aparat fotograficzny, a także zbadać temperaturę i wypełnić ankietę w związku z pandemią.

Za więziennym murem, już po pokonaniu bramy zaskakuje dużo drzew i kwiatów, co szczególnie wiosną pozwala skazanym oderwać się od szarej rzeczywistości i pokazać inny świat. Pracownia malarska jest pełna płócien, farb i blejtramów. Nawet na drzwiach od wewnętrznej strony można podziwiać piękny obraz.

Piątkowe warsztaty poprowadził instruktor Marcin Muszalski, który opowiedział o stosowanej technice. Jedyna różnica między pracownią w ZK, a w taką na przykład w domu kultury polegała na tym, że w Krzywańcu drzwi są zamknięte na klucz.

Tworzą dla innych W pracowni plastycznej podnosi się radosny szum, gdy porucznik Piotr Hamera, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu opowiada, jak obrazy skazanych zostały przyjęte przez dzieci z oddziału onkologicznego szpitala klinicznego we Wrocławiu, do którego zostały wysłane, a kilka dni temu ozdobiły ściany. - Bardzo im się podobał Shrek - mówi. - Dzieci chciałyby też Harrego Pottera.

Takie wieści wprost uskrzydliły więziennych plastyków!

Obrazy trafiają w świat Obrazy osadzonych trafiły już do wielu znakomitych gości odwiedzających Krzywaniec, na przykład do skoczków narciarskich Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, czy też aktora Mieczysława Hryniewicza. Autorzy bardzo przeżywają fakt, że w ten sposób mogą przysłużyć się społeczeństwu, wspomagając działalność hospicjum.

Mężczyźni na wolności nie mieli specjalnych kontaktów ze sztuką i wielu z nich niezbyt chętne rozpoczynało zajęcia plastyczne z instruktorką Bożeną Sumińską, która uczyła ich akwareli. Przełom nastąpił, gdy zaczęli przyswajać techniki, a obrazy naprawdę zaczęły coraz lepiej wychodzić. - To dla mnie momenty wolności - powiedział Marcin, który odbywa w Krzywańcu karę dożywocia.

Instruktorzy wspominają, jak bardzo zmieniają się prace skazanych, które na początku były ciemne i mroczne, a z czasem nabierają coraz więcej kolorów. Tak być może zmieniają się dusze ludzi, którzy je tworzą.

Czekamy na kolejną wystawę prac plastycznych skazanych z Krzywańca w Żagańskim Pałacu Kultury, a już we wtorek 15 czerwca 2021 zapraszamy do oglądania klimatycznej galerii z więziennych cel i korytarzy jednego z największych Zakładów Karnych w kraju!

