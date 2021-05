Lubuskie. Ależ fantastyczne miejsca! Nie siedź w domu. Odkryj nowe atrakcje w Twoim regionie

Wszyscy jesteśmy stęsknieni za wycieczkami, podróżami, poznawaniem nowych miejsc, ludzi, obyczajów. Zanim znów wyruszymy na dalsze wyprawy, cieszmy się bliższym odkrywaniem naszych atrakcji, które mamy na wyciągnięcie ręki.

Lubimy odpoczywać, spacerować nad wodą. I choć dobrze znany lubuskie perełki jak choćby Łagów, Niesulice, Dąbie, Łochowice, Liny, to warto wybrać się też w mniej znane i oczywiste miejsca, a tak bliskie naszego domu. Poznajmy je albo odkryjmy na nowo.

Nowogród Bobrzański - kąpielisko coraz piękniejsze Nowogród Bobrzański niewielu osobom kojarzy się z jeziorem. A jednak… Kąpielisko powstało na wyrobisku pożwirowym przy ul. Fabrycznej. Powierzchnia jeziora wynosi 45,58 ha, a długość linii brzegowej - 58 metrów.

Nie tylko latem jest tu pięknie. Dno jest piaszczyste, jezioro zadbane. Wszystko tu pachnie świeżością… Rzeczywiście, gmina Nowogród Bobrzański realizuje wartą blisko 2 miliony złotych inwestycję pn. "Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekreacyjny tj. kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – baseny przy ul. Fabrycznej". Piaszczysta plaża, łagodne zejście do wody, kładka, przystań dla małych łodzi, pomosty oraz ścianka wspinaczkowa - to tylko część obiektów, jakie powstają w ramach inwestycji.

Szklarka Radnicka - miejscowość nad jeziorem pełna zaskoczeń A może tak wyskoczyć na dzień do… Szklarki Radnickiej? To dość dziwna miejscowość. Dlaczego? Bo składa się jakby z dwóch. Jedna nad jeziorem, druga - wokół stacji kolejowej. Inne tajemnice? Dawniej słynęła z huty szkła, a w czasie drugiej wojny produkowano tu części do niemieckich myśliwców. Czym zadziwia dziś?

Jezioro Kąpielowe w Szklarce Radnickiej to nie tylko raj dla wędkarzy, ale i spragnionych ciszy, spokoju, kontaktu z przyrodą.

Jezioro o powierzchni ponad 25 hektarów i głębokości 5,4 m bywa różnie nazywane: Kąpielowe, Cisek, Czyżykowo jest czyste, ale muliste. Znajduje się na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. To już mówi samo za siebie. Możemy tu więc spotkać dużo ciekawych miejsc spacerowych.

Wędkarze chwalą sobie to miejsce. Mówią, że najczęściej można tu złowić: karasie, szczupaki, płoci, okonie, leszcze, karpie.

Nad jeziorem jest też wiata z ławami, gdzie można usiąść i zjeść posiłek. Przystań w Gostchorzu (gmina Krosno Odrzańskie) Leszek Kalinowski, Michał Kalinowski

Zabór - raj nie tylko dla wędkarzy Całkiem blisko Zielonej Góry można też wypocząć nad wodą w Zaborze. To raj nie tylko dla wędkarzy, ale także dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i... śpiewu ptaków.

Nad wodą jest plaża, ławki, kosze…

Jak czytamy w regulaminie, dotyczącym tego miejsca, teren rekreacyjny i łowisko Wapno nr.5 jest statutowym mieniem sołectwa Zabór. Gmina jest współgospodarzem wspólnie z Zarządem Koła PZW w Zaborze. Jak się dowiadujemy, to wyrobisko pokopalniane (kreda pojezierna). Zajmuje ono powierzchnię około 4 hektarów, głębokość wynosi 1,5 - 2,5 metra. Co roku jest zarybiane wiosną i jesienią. Jakie ryby tu występują? Karp królewski i sazan, lin, płoć, leszcz, wzdręga, karaś pospolity i japoński, pstrąg tęczowy i ukleja. - z drapieżników: szczupak, węgorz, sum i okoń.

Gostchorze - przystań nad Odrą i grodzisko Podczas weekendowych spacerów warto też odwiedzić przystanie nad Odrą. Nie tylko tę w Zielonej Górze Krępie. Otoczona Lasem Nadodrzańskim sprawia wrażenie magicznego miejsca. A stawy i śpiew ptaków dodaje temu miejscu uroku. Ale warto też pojechać nieco dalej do Gostchorza, wsi koło Krosna Odrzańskiego. Miejscowość niektórym przypomina górskie wsie… Od lat Gostchorze przyjmowało uczestników flisu odrzańskiego.

Turyści byli witani po staropolsku. Zapraszani do zwiedzenia wsi (m.in. grodzisko średniowieczne, pomnik papieża Jana Pawła II) i podziwiania pięknych widoków. Goście zachwyceni byli średniowiecznymi strojami mieszkańców i licznymi atrakcjami, jakie im przygotowano. Niestety pandemia koronawirusa spowodowała zastój...

Miejmy nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Na razie jednak warto zwiedzić wieś i podziwiać widoki nie tylko z przystani nad Odrą. Zabór - raj dla wędkarzy i nie tylko Leszek Kalinowski, Michał Kalinowski

Niwiska - kościół, ruiny, park, pałac i nie tylko W Niwiskach (gmina Nowogród Bobrzański) naszą uwagę przykuwa kościół. Jest wyjątkowy, bo zbudowany z kamienia polnego i rudy darniowej. Pochodzi z XIII wieku. Wieża ze spiczastym hełmem datowana jest natomiast na 1766 rok. Po drugiej stronie ulicy znajdują się ruiny kościoła protestanckiego i zespół pałacowo-parkowy o powierzchni ponad 10 hektarów.

Park zadziwia o każdej porze roku. Teraz wiosną podziwiać tu możemy pola kwiatowe zawilców, szum wody rzeki Urzucianki, śpiew ptaków. Zachwycają stare dęby i lipy. Po dawnym wjeździe do parku i dalej aleją do pałacu zachowały się dwa czworoboczne postumenty. Na górze znajdują się latarnie. I choć wymagają gruntownego remontu, wyglądają mimo wszystko zjawiskowo. Po obu stronach rzeki ciągną się stare drzewa, stawy. Pałac jest dziś własnością prywatną, Po drugiej wojnie światowej był siedzibą Nadleśnictwa Niwiska. Na wzniesieniu stał bardzo ciekawy obiekt - kościół ewangelicki, ale popadł w ruinę. Starsi mieszkańcy pamiętają, że świątynia po wojnie pełniła funkcję kościoła katolickiego, do którego chodzili na nabożeństwa jeszcze w latach 60.

Drzewa w parku mają po 300-500 lat. Obwód jednego z dębów wynosi ponad 600 cm. Z innych wartych odnotowania drzew znajdziemy tutaj: lipy drobnolistne, klony pospolite i jawory, kasztanowce zwyczajne, graby pospolite, buki, topole osiki, dęby bezszypułkowe i czerwone, robinie akacjowe, ale także jodły, świerki, modrzewie czy sosny wejmutki.

Świdnica - zalew, czyli dwa zbiorniki Zalew Świdnicki to kolejna propozycja na szybki wypad poza miasto. Nie wszyscy zielonogórzanie wiedzą, że w Świdnicy jest ciekawe miejsce rekreacyjne, które z roku na rok się zmienia. Planowane są kolejne zmiany.

Trafimy tam łatwo, bo droga jest prosta. Jakbyśmy ze Świdnicy chcieli jechać do Buchałowa.

Nad dwoma sztucznymi stawami znajdziemy ławki, pomost, miejsc na rozłożenie leżaka czy koca. Ale są też stoły i ławy, także pod dachem. Zalew Świdnicki została zmodernizowany – dzięki unijnym funduszom – siedem lat temu. To dwa zbiorniki o łącznej powierzchni 5 hektarów.

Cibórz - osada nad jeziorem Większości z nas Cibórz (gmina Skąpe) kojarzy się jednoznacznie. Z wojewódzkim szpitalem psychiatrycznym. Zapominamy o tym, że to także niewielka, ale urokliwa osada. Czym zaskakuje? Nie jest to typowa miejscowość. Z główną ulicą, rynkiem… Jednym przypomina ośrodek wypoczynkowy, innym wojskowe koszary. I to drugie skojarzenie jest prawidłowe.

O miejscu tym mówi się od 1934 roku, kiedy to podjęto decyzję o budowie koszar dla Wehrmachtu. Kompleks ten mógł w sumie pomieścić sześć tysięcy żołnierzy.

Dziś osada jest zadbana, budynki odnowione. Pachnie sosnowym lasem. Wokół jeziora można pospacerować szerokimi ścieżkami (jest też ścieżka edukacyjna). Nad samym jeziorem jest plaża z pomostem, miejscem do biwakowania. Nie brakuje łabędzi i kaczek. Jezioro Ciborze ma powierzchnię 36,6 ha, a jego maksymalna głębokość wynosi 6,4 metra. Wędkarze łowią tu ponad 10-kilogramowe karpie, 7-kilogramowe sandacze czy 5-kilogramowe szczupaki. Kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim Leszek Kalinowski, Michał Kalinowski

Czerwieńsk - spacery wokół zalewu Niedaleko Zielonej Góry znajduje się też inne, ciekawe, rekreacyjne miejsce – zalew w Czerwieńsku. Woda, a wokół niej ścieżka rowerowa, spacerowa. W sam raz na weekendowe wyjścia z domu..

Zalew w Czerwieńsku powstał w miejscu bagniska, które zarastało coraz bardziej, a znajdowało się w okolicy znanego zielonogórzanom strumienia Łącza (Złota Łącza). Teren został pięknie zagospodarowany. Uczniowie posadzili tu pod okiem nadleśnictwa drzewa, o które dbają. Nad strumieniem zbudowano mostek. Na pagórku postawiono kamienny obelisk.

Atrakcją tego miejsca jest też cylindryczny, kaskadowy przepust, który odprowadza wodę z zalewu, przez śluzę dalej do strumienia.

Zobacz też film: Nad wodami w Zaborze