Lubuskie będzie modlić się za Benedykta XVI. 1 stycznia msza za zmarłego papieża

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia w wieku 95 lat. Jest już znana data jego pogrzebu. Rozpocznie się on w czwartek 5 stycznia o 9.30 w Watykanie.

Msze za Benedykta XVI w lubuskich kościołach

W niedzielę 1 stycznia w intencji zmarłego emerytowanego papieża będą modlić się wierni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. O 10.30 w katedrze w Gorzowie zostanie odprawiona msza święta w intencji Benedykta XVI, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adrian Put. O 11.00 w kolegiacie w Głogowie mszę odprawi bp Paweł Socha, a o 12.00 w konkatedrze w Zielonej Górze - bp Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji.

Po śmierci Benedykta XVI do wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zwrócił się bp Tadeusz Lityński: - Wszystkich wiernych zachęcam, aby w dni powszednie najbliższego tygodnia polecali zmarłego w swojej osobistej modlitwie, o ile to możliwe połączonej z nawiedzeniem kościoła - napisał w liście do wiernych i duchownych.