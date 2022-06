Lubuskie. Będzie rozbudowa kopalni w Lubiatowie. Na inwestycje pójdą miliony!

Obie kopalnie należą do największych instalacji wydobywczych w kraju. Eksploatuje się w nich ropę naftową oraz gaz ziemny, ale głównym produktem jest ten pierwszy surowiec. Łącznie w tych dwóch miejscach wydobywa się blisko pół miliona ton ropy rocznie, co stanowi aż siedemdziesiąt pięć procent całej krajowej produkcji ropy przez spółkę.

Rozwój krajowego wydobycia ropy i gazu to jeden z naszych priorytetów. Angażujemy w to nie tylko znaczące środki inwestycyjne, ale również nasze bogate doświadczenie i najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać zasoby każdego złoża, co ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw oraz zrównoważonego wykorzystania nieodnawialnych zasobów energetycznych - mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu spółki.

Będą nowe odwierty i kompresory

Projekt rozbudowy kopalni w Lubiatowie, z której gaz wykorzystywany jest między innymi przez gorzowską elektrociepłownię, przewiduje podłączenie nowych odwiertów eksploatacyjnych oraz instalację kompresorów do zatłaczania gazu. Dzięki temu wydobycie tego surowca ma się zwiększyć do stu milionów metrów sześciennych rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy. To dwa razy więcej niż obecnie. Choć ostatnie badania i analizy wykazały, że ze względów geologicznych w kopalni nie ma możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej, to jednak realizacja inwestycji pozwoli ustabilizować wydobycie tego surowca.