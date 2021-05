Lubuskie. Darmowe badania mammograficzne. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz się przebadać

Bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50-69 lat

Przypominamy, że program profilaktyki raka piersi skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanego takiego badania w ramach profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dotyczy to pacjentek, które otrzymały w ramach realizacji tego programu w roku ubiegłym, pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego wcześniej, czyli po upływie 12 miesięcy. Programem nie mogą być niestety objęte kobiety, u których wcześniej w piersi zdiagnozowano już zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.