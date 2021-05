Lubuskie derby bez kibiców. Zobaczcie, jak wspieraliście żużlowców przed rokiem

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zbliżają się pierwsze w sezonie 2021 lubuskie derby żużlowe. Z pewnością nikt w najczarniejszych snach nie wyobrażał sobie sytuacji, że „święta wojna" pomiędzy Falubazem Zielona Góra, a Stalą Gorzów odbędzie się bez udziału kibiców. Niestety, jeśli dojdzie do derbów w planowanym terminie (9 maja), to - zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa - żużlowcy ścigać się będą przy pustych trybunach. Już przed rokiem narzekaliśmy, że w Zielonej Górze doszło do derbów, które obejrzało niespełna 3700 fanów speedway’a. Zgodnie z przepisami stadion został wypełniony ledwie w 25-procentach. Podobne regulacje na obiektach sportowych będą obowiązywały od 15 maja.



