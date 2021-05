Lubuskie derby dla żużlowców Moich Bermudów Stali Gorzów. Trener Marwis.pl Falubazu Zielona Góra będzie robił zakupy online?

- Proszę mi uwierzyć, że mieszkając w Zielonej Górze, po przegranych meczach wstyd się pokazać na ulicy. Przykro jest wtedy, że drużyna nie zdobyła punktów. Mam więc nadzieję, że w poniedziałek spokojnie będę mógł pójść na zakupy z podniesioną głową – mówił przed meczem Piotr Żyto, trener Falubazu. Wszystko wskazuje więc na to, że szkoleniowiec zielonogórskiej drużyny będzie robił dziś zakupy online, by po wyjściu z domu nie narazić się na negatywne zaczepki i komentarze kibiców.

Początek derbów nie wskazywał jednak na to, że trenerowi Falubazu może być wstyd wyjść na ulicę po wczorajszym meczu. Zielonogórzanie rozpoczęli bowiem znakomicie. To zasługa przede wszystkim juniorów, który wygrali swój wyścig podwójnie, a w czwartym biegu debiutujący w PGE Ekstralidze Nile Tufft razem z Maksem Fricke podwójnie pokonali przyjezdnych.

To sprawiło, że już w piątym wyścigu gorzowianie mogli skorzystać z rezerwy taktycznej. Sztab szkoleniowy nie odwlekał decyzji i w szóstej gonitwie do boju ruszył Bartosz Zmarzlik. Ale zmiana taktyczna nie dała spodziewanego efektu, bo Falubaz wygrał 4:2. Patryk Dudek jako drugi (po Jasonie Doyle’u z Fogo Unii Leszno) w tym sezonie pokonał w PGE Ekstralidze mistrza świata, a Damian Pawliczak przywiózł za plecami Martina Vaculika. W efekcie zielonogórzanie prowadzili aż dziesięcioma punktami (20:10).

Jednak już od kolejnej gonitwy stalowcy ruszyli do zdecydowanej ofensywy. Żużlowcy Falubazu przegrywali starty, a drużynę gorzowską do zwycięstw prowadziła czwórka najlepszych seniorów. Goście wygrali podwójnie trzy z czterech kolejnych biegów, dołożyli zwycięstwo 4:2 w 10. wyścigu i po trzech seriach startów prowadzili 32:28. To oznacza, że od piątego do dziesiątego biegu wypracowali 14-punktową przewagę.