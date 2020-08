Lubuskie derby numer 100 bez kibiców żużlowców Falubazu Zielona Góra? To byłoby niehonorowe

Skoro kibice Stali mogli wejść na derby w Zielonej Górze, to należałoby honorowo odwdzięczyć się tym samym. Jeszcze nie jest za późno - pisze Cezary Konarski, dziennikarz „Gazety Lubuskiej".

Żużlowcy Sparty Wrocław zasłużenie wygrali w Zielonej Górze i zdjęli sobie nóż z gardła, który już prawie ucinał ich szanse na jazdę w play off. Zwycięstwo nad Falubazem bardzo zbliżyło ich do decydującej części sezonu, w której walka będzie szła o medale. Skomplikowała się za to sytuacja zielonogórzan, którzy wprawdzie zachowali drugie miejsce w tabeli, ale mają wyjątkowo niekorzystny układ ostatnich meczów sezonu zasadniczego - wyjazdy do rozpędzonej Stali Gorzów i bardzo mocnego ostatnio na własnym torze Motoru Lublin oraz domowy mecz z mistrzem Polski Unią Leszno.

Jak pokonać tak rozpędzoną Stal? Falubaz mógłby rozwiać wątpliwości w lubuskich derbach, które już w niedzielę 30 sierpnia rozegrane zostaną na gorzowskim torze. Tylko, jak pokonać będących na fali wznoszącej stalowców, którzy po pięciu zwycięstwach z rzędu, z drużyny, która zamykała ekstraligową tabelę, stała się zespołem mającym spore szanse na awans do play off. Czy jeszcze kilka tygodni temu ktoś sobie wyobrażał, że dojdzie do rozważań nad tym, że Stal może pojechać w play off o medale zamiast Falubazu? Z pewnością niewielu kibiców – nawet gorzowskich – odważyłoby się postawić taką tezę. Po tym jednak, jak Stal zmiotła z własnego toru pięciu rywali, derbowe starcie – przypominam, że to święta wojna numer 100 – jawi się, jako gra o naprawdę wysoką stawkę.

„Jancarz” otwarty tylko dla fanów Staleczki? Setne derby, mecz o sporą pulę, w normalnych warunkach z pewnością zostałby rozegrany przy pełnych trybunach gorzowskiego stadionu. Tymczasem, w związku z pandemią koronawirusa, żużlowe obiekty mogą być wypełniane ledwie w 50 procentach. 25 sierpnia pojawiła się niepokojąca informacja, że Stal Gorzów bramy „Jancarza” zamierza otworzyć wyłącznie przed własnymi kibicami. Zaniepokojeni takimi informacjami fani żużla z Zielonej Góry piszą o tym na Facebooku.

Na profilu Fanatyków Naszego Falubazu czytamy m.in.: „Klub Stal Gorzów zdecydował się na ruch, którego kompletnie nie rozumiemy. Kibice Falubazu Zielona Góra zostali zablokowani w systemie sprzedażowym i obecnie nie mogą zakupić indywidualnie biletów na niedzielne spotkanie. Dodajmy, że podczas Derbów w Zielonej Górze, które odbyły się bez zorganizowanej grupy kibiców z Gorzowa, na trybunach obecni byli kibice Stali, którzy nie mieli problemu z zakupem biletów na mecz”. Zobacz też: Żużlowe derby lubuskie po raz 100. Kiedy wygrał Falubaz Zielona Góra, a kiedy Stal Gorzów? Wyniki wszystkich meczów

„Dyskryminacja ze względu na pochodzenie..." Damian Grabski, były żużlowiec Falubazu, komentował: Najpierw wyskakiwał komunikat, że mam „zakaz stadionowy”, gdy napisałem do nich maila z pytaniem co jest grane, komunikat zmienił się na „impreza bez udziału kibiców drużyny gości". To samo jest z biletami na grand prix! To również „impreza bez udziału kibiców gości" To się nazywa dyskryminacja ze względu na pochodzenie...

Gorzowski klub, rzecz jasna, ma prawo do takiego ruchu, ale skoro kibice Stali mogli wejść na derby w Zielonej Górze, to należałoby honorowo odwdzięczyć się tym samym. Jeszcze nie jest za późno.

