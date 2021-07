Lubuskie gminy chcą budować drogi, oczyszczalnie czy przedszkola

Program Inwestycji Strategicznych to część Polskiego Ładu. Ma zostać na niego przeznaczone 100 mld zł. Na pilotażową odsłonę pójdzie 20 mld zł. Nabór wniosków rozpoczął się w piątek 2 lipca i potrwa do końca miesiąca. Program będzie finansowany z emisji obligacji BGK, który za inwestycję będzie płacił po jej wykonaniu. Dofinansowanie - w zależności od priorytetu - wynosi od 80 do 95 proc.

- To absolutna nowość. To fundusz, jakiego nie było. Gmina ma możliwość złożenia trzech projektów: pierwszy - bez ograniczeń, drugi - do 30 mln zł, a trzeci do 5 mln zł. Procedury składania wniosków będą bardzo uproszczone - mówi wojewoda Władysław Dajczak. Na jakie inwestycje, z jego rozeznania, samorządowcy będą składać wnioski?