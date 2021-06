Lubuskie: idą burze z gradem. Uważajcie na siebie. Możliwe jest gwałtowne załamanie pogody!

W niedzielę, 20 czerwca przez Lubuskie przeszły nawałnice

Chociaż zjawiska te nie trwały zbyt długo, to strażacy mieli ręce pełne roboty: pozalewane były ronda, a drzewa i gałęzie pospadały na jezdnię. Do podobnych zjawisk może dojść też w poniedziałek, 21 czerwca. Ale nie wszędzie.

Sprawdźcie, w jakich powiatach mogą wystąpić burze z gradem, a gdzie upał da się we znaki.

W niedzielę w Gorzowie silny wiatr powalił drzewo. Magdalena Marszałek

Ostrzeżenie IMGW: burze z gradem w Lubuskiem