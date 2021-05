Lubuskie. Kolejna doba poszukiwań nastolatków z Ledna. W akcji ogromne siły. Filipa i Marka wciąż nie odnaleziono

•8.30

To czwarta doba poszukiwań nastolatków z Ledna. W akcji uczestniczą policjanci z terenu całego województwa lubuskiego oraz strażacy ze spacjalistycznym sprzętem, m. in. sonarami do badania dna Odry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na brzegu rzeki znaleziono we wtorek bluzę jednego z chłopców i to jest na razie jedyny ślad po zaginionych nastolatkach. Poszukiwania utrudnai deszcz, który rozmywa już i tak grzązkie drogi oraz trudny, zalesiony teren.