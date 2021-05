Lubuskie. Lotnisko w Babimoście się rozbuduje, będą loty do Chorwacji i nie tylko. Na razie loty są wstrzymane do 17 maja

Do 17 maja lotnisko w Babimoście jest nieczynne. Ale mimo pandemii zeszły rok zakończyło z 20 tysiącami pasażerów. Lotnisko będzie rozbudowywane i pojawią się nowe połączenia np. z Chorwacją, Bo właśnie tam najchętniej wyjeżdżają Lubuszanie na wakacje.

Choć w tej chwili w Porcie Lotniczym Zielona Góra/ Babimost spokój, spowodowany wstrzymaniem lotów do stolicy, to jednak to tylko złudne wrażenie. Ciągle się coś tu dzieje i niebawem lotnisko znów się zmieni. Zarówno pod względem infrastruktury jak i nowych połączeń.

Zobacz - wygodniej lecimy z Babimostu

Wybór nie jest przypadkowy, właśnie Chorwację Lubuszanie upodobali sobie jako ulubione miejsce do spędzania urlopów.

Planowane są też loty na riwierę turecką. Lotnisko w Babimoście - specjalny namiot halowy Samorząd województwa w trosce o bezpieczeństwo pasażerów w czasie epidemii COVID-19, zakupił i zamontował na terenie lotniska specjalny namiot halowy, aby powiększyć powierzchnię terminala. Ma to także związek z planami rozwoju połączeń wakacyjno-czarterowych oraz uruchomienia regularnych połączeń lotniczych do Skandynawii. Dodatkowo namiot może być w przyszłości wykorzystany do organizacji wydarzeń promocyjnych i rekreacyjnych z udziałem nawet 200 osób.

W bieżącym roku rozpoczęły się prace zmierzające do budowy terminala odlotów w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost. Inwestycja dotyczy rozbudowy powierzchni terminala z obecnych 350 mkw. o dodatkową powierzchnię 900 m kw. Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w stosunku do innych regionalnych portów lotniczych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby pasażerów oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost będzie rozbudowany. Pojawią się też nowe połączenia lotnicze Leszek Kalinowski

Lotnisko w Babimoście - plany rozbudowy i nowe połączenia Poza tym w planach jest rozwój siatki połączeń o kolejne kierunki europejskie. Trwają rozmowy z przewoźnikami lotniczymi, którzy są zainteresowani uruchomieniem połączeń z lotniska w Babimoście, m.in. na Ukrainę czy do portów skandynawskich. Loty mogą być obsługiwane przez niskobudżetowych przewoźników lotniczych oraz PLL LOT. Plany rozwoju lotniska w Babimoście obejmują nie tylko rozwój siatki połączeń, ale również rozbudowę i przystosowanie infrastruktury lotniska do wzrastającej liczby obsługiwanych pasażerów. W dalszym ciągu brana jest pod uwagę rozbudowa siatki regularnych połączeń wakacyjnych i czarterowych o kolejnych touroperatorów i zwiększanie ilości destynacji. Planowane jest m.in. uruchomienie regularnego połączenia wakacyjnego z portem lotniczym w Chorwacji.

Zarząd Województwa Lubuskie rozpoczął starania, aby uruchomić bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do atrakcyjnego turystycznie miejsca w Chorwacji. Spośród kilku lotnisk pasażerskich w tym pięknym kraju, najkorzystniejsze notowania ma miasto Rijeka leżące nad Zatoką Rijecką Morza Adriatyckiego

