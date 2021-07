Lubuskie Mazury. Ten szlak to wyzwanie dla wodniaków

Szlak trzech jezior: Lipie, Słowa, Osiek obliczony jest na trzy - cztery godziny. Choć oczywiście wszystko zależy od tego, kto płynie, a raczej wiosłuje... Wyruszamy z plaży w Długiem. Sprzęt wypożyczamy w którejś z dwóch wypożyczalni, no chyba, że to regularny spływ kajakowy z większą ekipą. Płyniemy prosto do końca jeziora Lipie. Teraz musimy znaleźć przesmyk. Nie widać go? Bez paniki, bywa, że z odległości 30 m przesmyk wciąż się przed nami ukrywa w trzcinach... Po prostu przy końcu jeziora musimy spokojnie płynąć wzdłuż trzcin (lewą stroną) i przesmyk w końcu się pojawi. Pod nami pół metra, może metr bajecznie czystej wody, nad nami szumią drzewa i dają zbawienny cień. Po szmaragdowych wodach płyniemy, jak nas woda prowadzi i po kilku minutach jesteśmy na drugim jeziorze. To Słowa, słynące z tego, że miewa szmaragdową barwę, całkiem inną niż Lipie, które zostało za nami. Praktyczna wskazówka: od razu płyniemy w prawo wzdłuż trzcin około 150 m i mamy kolejny przesmyk.