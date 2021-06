Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubuskie: na te zawody jest zapotrzebowanie w naszym regionie. W tych branżach jest praca

Wskaźniki bezrobocia pokazują, że sytuacja w naszym regionie jest coraz lepsza. Wciąż jednak wiele osób myśli o tym, by się przebranżowić lub znaleźć zatrudnienie w innej firmie. Kto może liczyć na to, że bez problemu znajdzie pracę? Na kogo - możnaby rzec - pracodawcy czekają z otwartymi ramionami?



Sprawdziliśmy to. W dokumencie pod nazwą "Barometr Zawodów" znajdują się zawody deficytowe, te, których występuje równowaga, a także te, których jest nadwyżka. Do tych ostatnich należą zawody związane z branżą turystyczną, czyli pracownicy biur podróży oraz organizatorzy obsługi turystycznej. Oczywistym jest, że związane jest to z panującą sytuacją epidemiologiczną. Pandemia koronawirusa odcisnęła duże piętno na branży turystycznej.



Zawodów deficytowych jest kilkadziesiąt. W tym materiale prezentujemy część z nich. Możliwe, że wiele osób nie wie, że właśnie na takich fachowców jest popyt!



