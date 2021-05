Lubuskie. Poszukiwania nastolatków przerwane. Trop ma prowadzić do wału nad Odrą w okolicy miejscowości Ledno

Próba morderstwa w Bojadłach? Mieszkańcy: To z powodu zawodu miłosnego!

Dramatyczne sceny rozegrały się w Bojadłach w piątek, 19 marca. Do jednego z domów miał wejść mężczyzna, który zaatakował młodą kobietę i uciekł. Ofiara przeżyła, ale została przetransportowana helikopterem ratunkowym do szpitala. Z kolei, w poniedziałek, 22 marca, zielonogórska policja opublikowała wizerunek 43-letniego Mariusza Ziółkowskiego. Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa w Bojadłach. Mieszkańcy wsi nie mają wątpliwości, że obie sprawy się łączą. - On to zrobił, bo go zostawiła - przekonują.